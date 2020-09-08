Это перебор: Настю Каменских раскритиковали фанаты за слишком откровенное фото в Instagram

Популярная певица Настя Каменских, взбудоражившая ранее сеть обнаженным фото, снова вызвала волну споров в сети. На своей странице в Instagram звезда опубликовала очередное провокационное фото в купальнике, показав во всей красе свою фигуру.

Поклонники Насти в комментариях, как всегда, разделились на два легеря — одни восхищаются ее формами и смелостью, мужчины предлагают интимные услуги, а другие — взорвались гневными комментариями. Они называют фото слишком откровенным и пошлым.

Ранее Каменских досталось от критиков в сети за пикантное фото с арбузом. Но певица на хейт не реагирует. Она говорила в интервью, что это ее никак не задевает и, вообще, она не читает комментарии.

Напомним, NK выпустила новый клип A HUEVO из испаноязычного альбома.

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