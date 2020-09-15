Владимир Остапчук едва не утонул на глазах у матери

Телеведущий Владимир Остапчук, который лечится от коронавируса дома, рассказал, как в детстве едва не лишился жизни. В семилетнем возрасте он тонул в озере.

«Моя мама учительница. И однажды мы поехали на озеро с ее классом, в котором учились дети, старше меня. Как сейчас помню, я тонул, а мама на берегу смотрела, как я умирал. Какая-то сила внизу вытолкнула меня, но я помню, что мама уже зашла в воду и видела, что я умираю», — рассказал ведущий канала «Укриана».

Владимир считает, что от подобной ситуации не застрахован никто. Случай, едва не обернувшийся трагедией, отразился на отношениях мамы и сына. Но воды Владимир не боялся, говорит близкие поддерживали его.

«Если ребенок тонул и был спасен, а после получил много любви и заботы, то страх исчезнет. Дело в том, что когда взрослые постоянно рядом, отвлекают его от жутких мыслей, то страх компенсируется вниманием близких людей. Если же никого не оказалось рядом, а потом на ребенка еще и накричали: „Зачем ты туда полез?“, то такое отношение взрослых может в дальнейшем отразиться на жизни ребенка», — объяснила кандидат психологических наук Светлана Арефния программе «Зірковий шлях».

Напомним, Владимир Остапчук вместе со своей невестой Кристиной Горняк заболели коронавирусом. Девушка переносит болезнь в легкой форме, а у ведущего развилась пневмония. Как признался сам Владимир, так плохо он не чувствовал себя никогда в жизни. Из-за болезни они перенесли свадьбу.

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