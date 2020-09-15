У Михаила Ефремова появился новый адвокат

Новым адвокатом Михаила Ефремова, который получил восемь лет тюрьмы за пьяное ДТП и сейчас находится в московском СИЗО, стал Роман Филиппов. Он займется апелляционной жалобой и будет представлять интересы актера.

«Действительно, Роман Михайлович стал новым адвокатом Ефремова, он специально отключил свой телефон, так как на него обрушился поток звонков»,— сообщили в адвокатской конторе Russian Lawyers Company, где работает Филиппов.

С прессой он пока общаться не намерен. Об этом адвоката попросила семья Ефремова.

О Филиппове известно, что он занимается юриспруденцией 15 лет, с 2014 года работает в статусе адвоката, специализируется на гражданском и уголовном праве. Кроме того, Филиппов является чемпионом мира по армреслингу. На чемпионате России 2020 года Филиппов выступал в весовой категории 100 кг.

На видео Филиппов в красно-синей футболке.

Напомним, защита Ефремова обжаловала приговор. Бывший адвокат актера Эльман Пашаев заявил ранее, что у него есть шансы выйти на свободу.

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