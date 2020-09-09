Первая ночь в СИЗО выдалась беспокойной: Михаил Ефремов дал интервью из-за решетки

Осужденный на восемь лет тюрьмы за пьяное ДТП Михаил Ефремов провел первую ночь в московском СИЗО № 5 «Водник». Актер помещен в стандартную камеру для курящих на восемь мест. Вместе с ним находится двое заключенных. В камере есть большой стол, полка с книгами, телевизор, радио. Вечером Ефремов смотрел футбол. Новости о себе предпочитает не видеть. Заключенные могут заказывать платные комплексные обеды.

Актер явно был не готов к такому строгому наказанию, он раздавлен и до конца не осознает, что произошло. Об этом пишет издание МК.ру, журналист которого навестил Михаила Олеговича в изоляторе и взял у него первое интервью. Говорили они в комнате для краткосрочных свиданий.

«Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня подставил на эти 8 лет. Он обещал одно, а получилось другое. И мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел снова он. И вот он уверяет, что апелляционную жалобу надо подать в последний день. Он хочет ее отправить почтой, чтобы там зафиксировали дату. Тогда, по его словам, мы не просрочим. Это все как-то странно. Мне кажется, это рискованно», — растерянно говорит Ефремов. Он просит связаться с его женой Софьей, единственной, которой сейчас доверяет.

«Спросите у супруги — почему ко мне не пришел другой адвокат? Я доверяю только жене. Пашаев говорит, что это она его послала якобы. Так ли это? Связи с ней нет. Как мне узнать, что происходит?», — сказал актер.



В то же время Эльман Пашаев опровергает информацию о том, что Ефремов прекратил с ним сотрудничество.

Ефремов говорит, что чувствует себя нормально, получил первую передачку. На питание не жалуется: на ужин давали картофельное пюре с селедкой, на завтрак — овсянку. Но быт его волнует меньше всего. Говорит, что думает о приговоре. С момента аварии спит очень плохо.

«Я все последние месяцы, после того, как случилось это, плохо сплю. Здесь мне на ночь дали валерьянку. Не помогло», — поделился Ефремов. С двумя сокамерниками он познакомился, но пока не может общаться, замкнулся в себе.

«Я хочу потеряться… Потерять сознание», — сказал в беседе Ефремов.

Напомним, суд приговорил Михаила Ефремова восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Он находится в СИЗО, ожидая, пока приговор вступит в законную силу. Вполне возможно, что актер здесь и останется. Он уже договорился с руководством изолятора, чтобы выступить перед сотрудниками и заключенными, прочесть пьесу «Пар».

В прокат вышла короткометражка «Процесс», в которой Ефремов сыграл роль адвоката. Это последняя роль артиста перед заключением.

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