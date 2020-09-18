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Шоу-бизнес

Новый адвокат Ефремова просит скостить ему срок до четырех лет условно

14:03 18 сентября 2020
Михаил Ефремов

После оглашения приговора Михаил Ефремов прекратил сотрудничество с Эльманом Пашаевым и теперь его интересы представляют новые адвокаты — Роман Филиппов и Владимир Васильев. Они уже направили аппеляционную жалобу в Пресненский суд Москвы. В ней защитники просят «отменить/изменить решение и назначить наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет условно».

Также приговор Ефремову обжаловала компания ООО «Стоун-XXI», которой принадлежал фургон, за рулем которого работал погибший Сергей Захаров. Организация просит отменить приговор актеру и признать потерпевшей по этому делу ее.

Ефремов находится в СИЗО № 5 «Водник» и отвечает на письма поклонников.

«У меня все будет хорошо рано или поздно. Еще раз спасибо вам за письмо и за замечательную фотографию. А я, конечно, буду держаться», — написал Ефремов в одном из писем.

«Не переживайте. Как говорится, неприятность эту мы переживем. (…) Дело у меня резонансное, показательное, так что ничего плохого со мною быть не должно. Везде живут люди, и хороших — больше», — пишет он в другом письме.

Напомним, бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев продолжает утверждать, что за рулем в момент аварии находился другой человек. На этом настаивает и друг актера Никита Джигурда. Он считает, что Михаил Олегович покрывает свою коллегу Дарью Белоусову.

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