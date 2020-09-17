Никита Джигурда рассказал, кто сидел за рулем вместо Ефремова

Друг осужденного на восемь лет за смертельное ДТП Михаила Ефремова Никита Джигурда продолжает утверждать, что за рулем в момент аварии находился другой человек.

По словам Джигурды, Ефремов взял вину на себя, желая отвести удар от «истинной» виновницы ДТП. Якобы за рулем была актриса театра «Современник» Дарья Белоусова, в квартире которой после аварии отсыпался Михаил Олегович.

На видео Джигурда опознал ногу актрисы. Также он показал фотографии женщины, снятые камерой наблюдения 8 июня — в день аварии, на которых видно, что она находится с Ефремовым возле его машины.

«Позор тем, кто грязно хулил и продолжает хулить невиновного Михаила Ефремова, проявившего благородство. Актрису театра «Современник» вынудили сотворить то, что (временно) обернулось для Михаила Ефремова восемью годами срока, назначенного (по беспределу) судом.

Ефремов запретил Эльману Пашаеву называть имя той, кто сидел за рулем джипа! Миша взял ее вину на себя. Поэтому — не ругайте Пашаева. Эльман честно выполнил свою работу", — пишет Джигурда в Instagram.

Ефремов пока находится в СИЗО, свою вину он признал. Защита актера обжаловала приговор. Новый адвокат Роман Филиппов готовит апелляционную жалобу.

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