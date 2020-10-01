"Понятно?!" Пугачёва ответила хейтерам на слухи о разладе с Галкиным

Флиртующая с мужем 71-летняя Алла Пугачева внезапно решила снова поднять тему развода, о котором любят посудачить ее хейтеры, пишут «7 дней».

Как известно, в конце лета в Сети появились слухи о том, что Примадонна вот-вот разбежится с супругом-юмористом. Некие инсайдеры утверждали, что в семье певицы и шоумена наступил серьезный кризис. Якобы Алла Пугачева была недовольна своим мужем и требовала развода.

Чтобы «разоблачить» подобные домыслы, Примадонна выложила в своем Instagram-аккаунте видео с прогулки по осеннему саду и тем самым поставить точку в разговорах о якобы имеющихся в их с Максимом семье разладах.

На ролике Алла Пугачева поет песню «Осенние листья», но при этом последнюю строчку она заменила на признание в любви своему мужу.

«Счастлив лишь тот, кто в сердце поет, с кем рядом Максимка идет! Понятно?!» — заявила звезда с явным намеком на домыслы недоброжелателей.

При этом Алла Борисовна предстала в непривычном для себя образе. Она вышла на улицу в теплой кофте с капюшоном и в больших очках, закрывающих пол-лица. Видимо, артистка сделала выводы из не давней критики.

Напомним, что несколько дней назад певица показала свое лицо слишком близко — так, что фанаты смогли рассмотреть каждый изъян в лице их кумира. На Примадонну посыпались неприятные обвинения в злоупотреблении «пластикой», которая изуродовала ее лицо.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что недавно нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики».

Фото: https://www.instagram.com/alla_orfey/

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