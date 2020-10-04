Пугачева в шляпке, потерянный Галкин: появились фото с похорон Кальянова

В сети появились фото с церемонии прощания с композитором Александром Кальяновым. Проводить его в последний путь пришли не только Алла Пугачева с Максимом Галкиным, но также другие знаменитости — Игорь Николаев, Николай Расторгуев, Аркадий Укупник и Диана Гурцкая.

Все они соблюдали карантинные ограничения и не снимали защитные маски, сообщает СтарХит.

Максим Галкин

Игорь Николаев

Больше всех горевал Игорь Николаев — он рассказывал, что в свое время их троица «Николаев-Пугачева-Кальянов» была неразлучна.

«Он называл нас мама и папа в музыке», — признался музыкант.

В свою очередь Юрий Лоза признался, что мужчина отчаянно боролся с недугом, но тот оказался сильнее.

Напомним, сам Николаев совсем недавно поборол коронавирус, но тот, судя по всему, существенно повлиял на здоровье композитора.

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