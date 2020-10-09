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Шоу-бизнес

Наташа Королева опубликовала радостное фото с Тарзаном и вопль о паразитах

10:02 9 октября 2020
Наташа Королева

Певица Наташа Королева, давшая после скандала, связанного с изменой мужа, откровенное интервью и рассказавшая, какой поступок Тарзана нивелирует все семейные неприятности, посоветовала на «людей-паразитов», которые пытаются разрушить их жизнь.

«Если скандала не хватает, то его выдумывают. Потом раскачивают и раскручивают, подливая грязи. И несется скандал с сайта на сайт, не забывая про телеэфир», — пишет Королева в Instagram и выкладывает позитивную фотографию вместе с мужем.

А своим фолловерам она советует меньше обращать внимания на разные публикации и сюжеты, которые она назвала «блюдами под соусом очередного скандала «про меня», «про Тарзана» и «про мою семью».

«Выключите эту чепуху, берегите свои уши и глаза! Или хотя бы сделайте потише … А лучше посмотрите оскароносный фильм „Паразиты“, вот там четко показано, в каком мире мы живем и какие Люди-Паразиты пытаются разрушать нашу жизнь», — эмоционально восклицает певица.

Напомним, что ее поклонники, отреагировавшие на большое интервью певицы Ксении Собчак, обратили внимание на то, какой ценой дался Наташе Королевой скандал из-за измены супруга, и как это сказалось на ее внешности и состоянии.

Фото Наташи Королевой из соцсетей.

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Наташа Королева опубликовала радостное фото с Тарзаном и вопль о паразитах

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