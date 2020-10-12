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Шоу-бизнес

Измена Тарзана ударила по сыну и поменяла его отношение к отцу

10:05 12 октября 2020
Тарзан

Скандал в семье певицы Наташи Королевой и Тарзана, последовавший за громкой изменой Сергея Глушко, сказался на отношении 19-летнего Архипа к отцу.

Об этом Тарзан признался в интервью Ксении Собчак.

«Это беда… Он ничего не спрашивал. Но я знаю по себе. Сын — это же моя копия», — говорит Сергей Глушко и вспоминает об одном инциденте, который случился еще в то время, когда он был школьником.

«Отец хотел уйти из семьи. И я помню, как мама нас с братом хватала за грудки и говорила: „Идем встречать отца…“ И мать не отпустила его… Мы этот момент прошли. Но я свою реакцию помню, пацанячью. Это рождает чувство как бы отстраненности. Это не рождает чувство задавать вопросы, нет. Ты понимаешь, что это какая-то беда и тебе хочется спрятаться. Я не лезу, понимаю, что пройдет какое-то время, и мы поговорим. Сейчас он не будет со мной говорить», — откровенничает Тарзан

Ксения Собчак, уточнила, чувствует ли ее собеседник изменение отношения со стороны сына, поскольку мальчики обычно «ближе к маме» и начинают в подобных ситуациях ее защищать.

«Конечно. У него сейчас сам по себе возраст сложный, даже без этой ситуации», — ответил Тарзан.

Кстати, его недавняя встреча с любовницей Анастасией Шульженко закончилась громким скандалам — Тарзан толкнул женщину в ответ на признания в любви.

А Наташа Королева публиковала позитивное фото с Тарзаном и посетовала на «людей-паразитов», которые пытаются разрушить их жизнь. Певица посоветовала поклонникам меньше смотреть скандальные сюжеты.

Фото Сергея Глушко из соцсетей.

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