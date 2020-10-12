Наташа Королева покраснела от интимного вопроса во время беседы о Тарзане
Вышла вторая серия интервью Наташи Королевой и Тарзана Ксении Собчак, котором артисты обсудили в подробностях измены стриптизера и их последствия. Звездное семейство раскрыло свои тайны журналистке, а Наташа Королева даже покраснела во время беседы.
Ксения вывела ее на откровенный разговор, затронув тему порнографии. Она поинтересовалась, отпустила бы Наташа Таразна сниматься в порнороликах и смотрит ли она видео для взрослых. В ответ Королева не сразу нашлась, что ответить и густо покраснела.
«Мне не попадались в последнее время крутые порнухи. Все, что я наталкивалась…», — сказала Королева.
— Может, ты не там ищешь?
— Я не ищу специально.
— Порнохабы? Где ты смотришь?
— Ксюша, я как-то…
— У тебя в жизни порнуха.
— Да, мне хватает. Все рядом, поэтому мне не надо из вне черпать…
На этих словах 47-летняя Наталья покрылась краской, чем порадовала Собчак. «Зафиксируйте, пожалуйста. Я заставила Наташу Королеву покраснеть. А чего добились в жизни вы?», — отметила Ксения.
На видео с 46:26
Напомним, муж Королевой Тарзан попал в громкий скандал — он публично признал измену с молодой актрисой Анастасией Шульженко. Певица тяжело переживает поступок мужа, но разводиться с ним не собирается. Пара впервые после скандала решилась на откровенное интервью, доверившись Ксении Собчак. Всех, кто обсуждает их историю, Наталья назвала паразитами.378
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