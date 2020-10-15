Сын погибшего в ДТП с Ефремовым получил миллион

Осужденный на восемь лет тюрьмы российский актер Михаил Ефремов компенсировал моральный ущерб старшему сыну погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова Виталию. Виновник смертельной аварии выплатил ему всю сумму. Об этом сообщил представитель потерпевшего Сергей Аверцев.

«На сегодняшний день Ефремов выплатил все, назначенное судом, — это 800 тысяч рублей (примерно 273 тысяч гривен). Кроме того, еще до приговора мы получили как компенсацию от него 200 тысяч рублей (примерно 72645 гривен). Итого мой доверитель получил 1 млн рублей»,— сообщил Аверцев.

Другие потерпевшие по делу, а это жена, брат и сын, предъявили символические иски на 1 рубль.

Напомним, после оглашения обвинительного приговора Михаил Ефремов изменил свою тактику защиты. Он избавился от скандального адвоката Эльмана Пашаева и признал свою вину. Новые защитники Ефремова подали семь апелляций.

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