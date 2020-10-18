Внучка Гурченко в вызывающем бюстгальтере призналась в любви своему телу

Внучка Людмилы Гурченко Елена Королева, у которой недавно в жизни появился «особенный человек», публично призналась в любви к своему телу. Королева опубликовала в Instagram фото в брючном костюме. Из пиджака явно виден сексуальный бюстгальтер.



«Мое тело меня полностью устраивает. Я люблю свое тело. Все свое натуральненькое», — сообщила женщина.

Напомним, недавно Королева жаловалась на проблемы со здоровьем, которые ей пришлось решать после драки на светской тусовке. Тогда женщина получила травму челюсти.



Но немного оправившись, внучка Гурченко стала рассуждать о том, как измениться в лучшую сторону.



Возможно, такие перемены связаны с ее избранником — 22-летним бизнесменом Никитой. Несмотря на то, что у пары 14-летняя разница в возрасте, Никита строит грандиозные планы на совместную жизнь, в которые входит и свадьба. Бизнесмен признался, что помогает Елене и финансово, и морально. Королевой сейчас очень нужна поддержка — женщина судится с родным отцом за приличное наследство Людмилы Гурченко.



Фото Instagram/ellena_korolena

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