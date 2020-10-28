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Шоу-бизнес

85-летний отец Леонида Агутина попал с "короной" в реанимацию

11:28 28 октября 2020
Леонид Агутин с отцом

85-летний отец российского музыканта Леонида Агутина, который замахнулся на «Грэмми», попал в реанимацию с коронавирусом. У Николая Петровича развилась вирусная пневмония. Его состояние оценивают, как тяжелое.

Отец Агутина заболел еще 12 октября. Ощутив первые симптомы, он сделал тест и КТ. Сначала результат был положительным, а последующие два анализа показали отсутствие COVID-19. Мужчина вроде пошел на поправку.

Но через две недели Николай Петрович почувствовал себя хуже. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сам Леонид Агутин состояние отца пока не комментировал.

Напомним, пожилые люди входят в группу риска, они тяжело переносят вирус. В реанимации с «короной» также оказался 85-летний режиссер Роман Виктюк. COVID-19 подхватил и 75-летний юморист Евгений Петросян.

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