Никакого гуся за 6 тысяч не было: стало известно, почему Ефремов не поехал в чувашскую колонию

Отказ актера Михаила Ефремова ехать в чувашскую колонию был вызван объективными причинами, а не желанием заказывать в камеру гусей за тысячи рублей.

Об этом изданию КП рассказал адвокат Владимир Васильев, впервые встретившийся накануне со своим подзащитным.

По его словам, Ефремов действительно «выбрал» себе исправительное учреждение в Чувашии — его мнение априори учлось бы, так как «колонии соревнуются за право принять Ефремова». Но знаменитый осужденный попросил оставить его в московском СИЗО на весь срок наказания по объективным причинам.

«Дело в том, что 600 километров до Ульяновска пришлось бы ехать 2−3 недели. Сначала из Москвы во Владимир, потом в Нижний Новгород, потом Чебоксары… При этом в каждом городе осужденные по несколько дней находились бы в СИЗО, ожидая транспортировки. А у Ефремова все-таки очень много хронических болезней, ему этот путь дался бы тяжело», — объяснил адвокат.

При условии выполнения трудовых обязанностей (это и отличает зеков от ожидающих приговора арестантов) закону это не противоречит.

Также юрист отметил, что условия пребывания в «Воднике» для актера пока не изменились: та же камера на четырех человек, то же времяпровождение.

Трудовые обязанности ему пока не назначили — защита ждет 10 дней, когда документы из суда поступят в изолятор. Тогда администрация определит для Ефремова фронт работ в хозотряде.

Еще одна тема, которую защитник поднял на встрече с актером — его якобы баснословные заказы через тюремный интернет-магазин.

«Я спросил его: „Правда, что на ужин заказывали гуся?“. Он только рукой махнул: „Выдумки все это“. Но просил передать журналистам спасибо за поддержку, за работу на апелляционном процессе», — рассказал юрист.

Также известно, что еще до кассационного суда Михаил Ефремов планирует расплатиться с компанией-владельцем фургона, в который он врезался, матерью и гражданской женой погибшего Сергея Захарова. Что будет на самом процессе — пока загадка, но не исключено, что защита актера будет просить отменить приговор и направить резонансное дело на новое расследование в прокуратуру. По крайней мере, в соответствии со ст. 401.14 УПК РФ такое право у адвокатов есть.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном ударе, который получил Михаил Ефремов в СИЗО: российская налоговая арестовала его счета, несмотря на то, что актер намеревался выплатить родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова значительные суммы компенсации.

Фото: КП

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