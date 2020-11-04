Внук Аллы Пугачевой после путаницы с невестой дал обещание

Внук Аллы Пугачевой 22-летний Дени Байсаров после опровержения скорой женитьбы дал обещание «невесте». Сын Кристины Орбакайте в Instagram-cториз попросил оставить его в покое и дать возможность после завершения учебы отдохнуть с семьей. А на свадьбе своей хорошей подруги Марии, с которой Дени приписывали роман, пообещал произнести незабываемый тост.

Напомним, Дени Байсарова «женили» после того, как его подруга Мария опубликовала помолвочное кольцо. Ранее девушка публиковала трогательные фото с Дени, признавалась ему в любви. Но, как оказалось, замуж она пойдет за другого молодого человека.

Дени Байсаов получил степень магистра в Лондоне, он увлекается искусством. Чем планирует заниматься, он пока не говорит. Сейчас парень отдыхает в семьей.

Фото: Instagram

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