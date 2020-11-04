28.46 / 28.69 33.08 / 33.57
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Внук Аллы Пугачевой после путаницы с невестой дал обещание

9:39 4 ноября 2020
Кристина Орбакайте с сыном Дени Байсаровым

Внук Аллы Пугачевой 22-летний Дени Байсаров после опровержения скорой женитьбы дал обещание «невесте». Сын Кристины Орбакайте в Instagram-cториз попросил оставить его в покое и дать возможность после завершения учебы отдохнуть с семьей. А на свадьбе своей хорошей подруги Марии, с которой Дени приписывали роман, пообещал произнести незабываемый тост.

Напомним, Дени Байсарова «женили» после того, как его подруга Мария опубликовала помолвочное кольцо. Ранее девушка публиковала трогательные фото с Дени, признавалась ему в любви. Но, как оказалось, замуж она пойдет за другого молодого человека.

Дени Байсаов получил степень магистра в Лондоне, он увлекается искусством. Чем планирует заниматься, он пока не говорит. Сейчас парень отдыхает в семьей.

Фото: Instagram

109

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Пенсия в Украине

Пенсия за выслугу лет: стало известно, кто потерял право на отдельные виды выплат

«Карантин выходного дня» или комендантский час: украинцам готовят неприятный «сюрприз» с 9 ноября

"Карантин выходного дня" или комендантский час: украинцам готовят неприятный "сюрприз" с 9 ноября

Трамп

«Ну что, шансы для Трампа остаться президентом высоки, как никогда», — Илья Пономарев

Дени Байсаров и Мария

Поспешили со свадьбой: стало известно, за кого на самом деле выходит замуж «невеста» внука Пугачевой

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер