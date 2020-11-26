Олег Винник «получил» от Ольги Фреймут особое платье

Во время последнего эфира шоу «Танці з зірками» танец телеведущей Ольги Фреймут и певца Олега Винника привлек внимание зрителей, хотя пара не участвовала в конкурсе, а встречала гостей на балконе.

Главный ТВ-ревизор Фреймут засветилась в очень сексуальном платье, которое она назвала своеобразным оберегом.

Фреймут пишет, что платье old Celine от Фиби Файло уже много лет находится в ее гардеробе, как и много других, некоторым из них почти по 10 лет.

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Ведущая вспомнила, что в этом наряде она когда-то вела шоу «Голос».

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«Это и есть мой стиль — одежда вне времени. Мне нравится давать любимому платью второй шанс. Оно становится уже своеобразным оберегом, пронизывается событиями. С каждым новым выходом становится еще более стильным», — уточнила Фреймут.

Поклонники осыпали телеведущую комплиментами. Они пишут, что Ольга во всех своих нарядах смотрится стильно и изысканно.

Напомним, во время недавнего эфира шоу «Танці з зірками» любимец публики Олег Винник тоже порадовал поклонников. Он исполнил хит «Як жити без тебе», а вместе с Сантой Димопулос и Максом Леоновым — страстное танго.

Фото Instagram/freimutolia

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