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Шоу-бизнес

«Вот это мощь»: Павел Прилучный прервал молчание после избиения

14:19 2 декабря 2020
Павел Прилучный с собакой

Российский актер Павел Прилучный, попавший в больницу после драки с владельцем калининградского ночного клуба, впервые нарушил молчание в социальных сетях.

Так, в сторис в Instagram он опубликовал два коротких видео с собаками, бегающими по заснеженному газону. Одного из двух крупных псов Прилучный назвал «мощью». Позже к нему подбежала маленькая собачка, с которой он часто фотографируется и выкладывает фото в соцсети (на заглавном фото).

Ранее сообщалось, что в московскую больницу актер поступил с перелом костей лицевого скелета, а также ссадинами и ушибами головы.

Журналисты заметили, что в больницу к Прилучному не единожды приходила звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович.

Кстати, последняя еще летом этого года переехала в подмосковный особняк актера, где ранее жила уже бывшая жена Павла Прилучного Агата и их дети.

Фото Павла Прилучного из соцсетей.

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