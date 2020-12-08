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Адвокаты Ефремова нашли зацепку для отмены приговора

13:16 8 декабря 2020
Михаил Ефремов

Защита актера Михаила Ефремова, приговоренного к заключению за смертельное ДТП, подала кассационную жалобу с просьбой отменить приговор. Об этом сообщает Telegram-канал ТАСС.

Адвокат Андрей Алешкин, который защищает Михаила Ефремова, указал в жалобе, что при проведении экспертизы не рассматривался вопрос, был ли потерпевший в ДТП пристегнут ремнем безопасности. На основании этого защита актера просит в кассации отменить приговор и вернуть дело на пересмотр.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов написал письмо вдове Сергея Захарова, который погиб в ДТП, произошедшем по вине артиста, попросив у нее прощения. При этом Эльман Пашаев, бывший адвокат Ефремова, назвал актера поддонком и заявил, что не брал гонорара за защиту.

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