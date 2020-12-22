«Сергею предлагали 3 000 000!» Наташа Королева раскрыла цену за измену мужа

Мужу певицы Наташи Королевой Тарзану, попавшемуся на супружеской измене, предлагали три миллиона рублей за участие в телевизионном шоу.

Об этом певица рассказала в интервью «Собеседнику». Так, отвечая на замечание журналиста о том, что многие деятели шоу-бизнеса прилично зарабатывают, принимая участие в ток-шоу, за что героям программ «платят миллионы рублей», Королева заявила: «Я не участвую в позорных, низкосортных, желтушных шоу, где происходит травля известных и заслуженных людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, где обсуждаются скрытые съемки и чьи-то псевдорасследования! Посмотрите, какой контент позволяют себе федеральные каналы! Ужас!»

По ее словам, когда публике стало известно о романе ее мужа Сергея Глушко с актрисой Анастасией Шульженко, то Тарзана пригласили в шоу, пообещав солидную сумму.

«Сергею предлагали три миллиона! Но он на таких вещах не зарабатывает!» — отрезала Королева.

Ранее певица, заявлявшая, что решила после семейного скандала сбежать для «перезагрузки» на острова, разочаровала некоторых поклонником — ее поездка в Африку была связана со съемками телевизионного шоу.

Фото Наташий Королевой из социальных сетей.

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