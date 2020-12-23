Басков случайно слил информацию о разводе Королевой и Тарзана

Российский певец Николай Басков случайно слил информацию о разводе Наташи Королевой и Тарзана, публично признавшего измену. Певец подогрел слухи о разрыве звездной пары на съемках новогодней программы. Кстати, на запись Наташа пришла без мужа.

В коротком видео в Instagram Николай назвал подругу разведенкой.

«Ну, у нас тут и компашка новогодняя: разведенка и Сашка», — сказал Басков, обращаясь к Королевой и Александру Ревве. Певица тут же одернула его, ударив по руке. Вскоре Басков удалил это видео.

Напомним, Королева уверяла, что смогла простить Тарзану измену. Душевные раны она отправилась залечивать в Африку. На самом деле оказалось, что там она снималась в новом реалити-шоу.

Тем временем в СМИ появились слухи о разводе пары.

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