28.27 / 28.52 34.25 / 34.74
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Басков случайно слил информацию о разводе Королевой и Тарзана

13:34 23 декабря 2020
Наташа Королева

Российский певец Николай Басков случайно слил информацию о разводе Наташи Королевой и Тарзана, публично признавшего измену. Певец подогрел слухи о разрыве звездной пары на съемках новогодней программы. Кстати, на запись Наташа пришла без мужа.

В коротком видео в Instagram Николай назвал подругу разведенкой.

«Ну, у нас тут и компашка новогодняя: разведенка и Сашка», — сказал Басков, обращаясь к Королевой и Александру Ревве. Певица тут же одернула его, ударив по руке. Вскоре Басков удалил это видео.

Напомним, Королева уверяла, что смогла простить Тарзану измену. Душевные раны она отправилась залечивать в Африку. На самом деле оказалось, что там она снималась в новом реалити-шоу.

Тем временем в СМИ появились слухи о разводе пары.

107

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Кернес

В последний момент? Зеленский отказался приехать на похороны Кернеса

Похороны

Похороны Кернеса с впечатляющей очередью сняли на видео с высоты

Король и его официальная наложница

Сотни голых фото официальной любовницы короля Таиланда попали в руки антимонархистов

Никитюк

Леся Никитюк «напросилась» на «Холостячку 2»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер