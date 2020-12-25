Избитый актер Прилучный обвинил обидчика во лжи

После того, как подозреваемый в избиении актера Павла Прилучного — владелец ночного клуба «Завод» Владимир Семенов — рассказал свою версию инцидента, пострадавший в очередной раз обвинил своего «спарринг-партнера» во лжи.

В сториз в своем Instagram Прилучный, заявив, что дает «первый и последний комментарий по этому вопросу», отметил, что Семенов «пытается спасти свою репутацию и свободу любой ценой даже так парадоксально — искажая факты через желтую прессу». И добавляет, что понимает желание бизнесмена.

Напомним, что Прилучный попал в московскую клинику с серьезными травмами головы после возвращения из Калининграда. Актер не особо откровенничал по поводу случившегося с ним, заявляя, что все выяснят правоохранители.

В свою очередь владелец ночного клуба, где произошла драка, заявлял, что Прилучный захотел устроить с ним спарринг без перчаток, начал наносить удары, на один из которых Владимир Семенов и ответил.

Тем временем по факту избиения актера завели дело, а бизнесмен, узнав об этом из прессы, пришел в полицию и написал явку с повинной.

Фото Павла Прилучного из социальных сетей.

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