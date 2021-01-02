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«Посмотреть на себя со стороны»: врач рассказал о последнем желании Джигарханяна перед смертью

15:18 2 января 2021
Армен Джигарханян

С момента смерти известного актера Армена Джигарханяна прошло уже больше двух месяцев, а скандал вокруг его кончины все не утихает. Точных данных о последних днях артиста нет. Его семья и близкие друзья утверждают, что за Арменом Борисовичем ухаживали и старались всеми силами помочь ему, однако то и дело появляются люди, которые заявляют, что актера бросили и что умирал он в муках, пишет KP.RU.

Так, одна из женщин, представившись медсестрой больницы, в которой скончался актер, рассказала, что Джигарханян был госпитализирован в плачевном состоянии. По ее словам, народный артист СССР голодал, у него были сильные пролежни, выглядел он неухоженным.

Рядом с актером была его жена Татьяна Власова, но медсестра утверждает, что женщина не заботилась о муже. Сам Джигарханян якобы перед смертью звал Виталину Цымбалюк-Романовскую. Примерно то же самое рассказал и известный комик Евгений Петросян. Мол, Джигарханян умирал дома в муках и адских болях, потому что никто к нему не подходил.

Чтобы пролить свет на эту запутанную историю, журналисты связались с руководителем Университетской клиники МГУ Армаисом Камаловым, академиком с мировым именем.

«Это за гранью обсуждения. Армен Джигарханян — человек, который заслуживает уважения, все остальное — склоки. А что касается, кого он вспоминал… За несколько дней до своей смерти он попросил включить ему любимый фильм с его участием. Он хотел в последний раз посмотреть на себя со стороны», — заявил врач.

Напомним, что после развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской актер вернулся к Татьяне Власовой, которая его простила. Незадолго до смерти артист и его вторая жена вновь оформили брак.

Как писали «ФАКТЫ», умер Армен Джигарханян 14 ноября 2020 года. Ему было 85 лет. Похоронили народного артиста СССР на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.

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