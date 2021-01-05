«Любила поесть и поспать»: Вера Брежнева рассказала, как ее изменил карантин

Популярная певица Вера Брежнева, спровоцировавшая слухи о третьей беременности, рассказала, как ее изменил карантин. Ранее она, как и большинство артистов, работала в плотном графике: бесконечные переезды, перелеты, съемки… Времени на себя и на близких практически не оставалось. А в выходные большим счастьем было просто поспать и нормально поесть.

Новый темп жизни, продиктованный пандемией, Вере даже нравится. Его ценность в том, что можна насладиться общением с родными.

«Мне определенно нравится эта скорость и внутреннее состояние в ней. Время на себя, семью, друзей. Самая большая ценность новогодних каникул именно в этом. хотя раньше я просто любила поесть и поспать», — рассказала Вера в Instagram.

В комментариях большинство поклонников поддержали Веру и добавили, что это время также используют для наведения порядка в доме. «Уборка уже сделана», — ответила Брежнева.

Вера Брежнева проводит время с мужем Константином Меладзе и младшей дочкой Сарой. Недавно девочке исполнилось 11 лет. На вечеринке в честь дня рождения она удивила взрослым образом.

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