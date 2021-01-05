«Я не боюсь»: Юлия Санина удивила тату с Тиной Кароль

Солистка The Hardkiss Юлия Санина, показавшая нового члена семьи, удивила неожиданным поступком. Певица набила на руке тату с изображением себя и Тины Кароль, а также строчками их дуэтной песни «Вільна»: «Я не боюсь. Тепер я вільна». Рисунок Юля показала, опубликовав фото в Instagram.

Подписчики принялись гадать, временное это тату или настоящее. Но сходятся во мнении, что выглядит очень красиво.

Отреагировала на публикацию и Тина Кароль. Она оставила комментарий с сердечком.

Напомним, Кароль и Санина сблизились после совместного исполнения песни «Вільна». Позже Тина поддержала Юлю в проекте «Танці з зірками», выйдя с ней на паркет. В финале шоу Юля отказалась от кубка Санты и назвала ее поступок лицемерным.

Недавно Юлия Санина вместе с мужем и сыном отдохнули в Египте. Певица показала, как они приучают 5-летнего Даню к экстриму.

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