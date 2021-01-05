28.32 / 28.58 34.44 / 34.98
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Я не боюсь»: Юлия Санина удивила тату с Тиной Кароль

11:20 5 января 2021
Юлия Санина

Солистка The Hardkiss Юлия Санина, показавшая нового члена семьи, удивила неожиданным поступком. Певица набила на руке тату с изображением себя и Тины Кароль, а также строчками их дуэтной песни «Вільна»: «Я не боюсь. Тепер я вільна». Рисунок Юля показала, опубликовав фото в Instagram.

Подписчики принялись гадать, временное это тату или настоящее. Но сходятся во мнении, что выглядит очень красиво.

Отреагировала на публикацию и Тина Кароль. Она оставила комментарий с сердечком.

Напомним, Кароль и Санина сблизились после совместного исполнения песни «Вільна». Позже Тина поддержала Юлю в проекте «Танці з зірками», выйдя с ней на паркет. В финале шоу Юля отказалась от кубка Санты и назвала ее поступок лицемерным.

Недавно Юлия Санина вместе с мужем и сыном отдохнули в Египте. Певица показала, как они приучают 5-летнего Даню к экстриму.

215

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

«Можно смотреть вечно»: Олег Винник трогательно поздравил Таюне с днем рождения

Кристин Дасера

В отеле после вечеринки найдена мертвой стюардесса: 11 мужчинам предъявлены обвинения в изнасиловании и убийстве

Марув

"Подкиньте уже ей деньжат на одежду": MARUV снова раздразнила эротическим фотосетом

Ани Лорак

Ани Лорак впервые показала нового члена своей семьи

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер