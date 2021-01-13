«Та дам!» MARUV показала нижнее белье

Эпатажная певица MARUV (Анна Корсун) опубликовала в Instagram несколько свежих фото в нижнем белье. Так девушка прорекламировала новинку для своего MARUV SHOP — аккаунта капсульной одежды.

«Та дам!!! Теперь в @maruv_wear появится еще и нижнее белье. Комплект Black Devil доступен к предзаказу», — написала певица.



Поклонникам новинки понравились. Они с восхищением отметили красоту самой певицы и ее женственность.

Напомним, летом прошлого года MARUV выпустила клип на песню I Want You с откровенными сексуальными сценами, в сама певица предстала в очень провокационном наряде.



А недавно MARUV своим полуголым внешним видом шокировала российскую публику так, что жители Москвы просили певицу больше к ним не приезжать.



Фото Instagram/maruvofficial

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