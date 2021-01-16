Вместе с Киркоровым и веселой компанией: зять Пугачевой отметил 43-й день рождения

Зятю Аллы Пугачевой, Михаилу Земцову, накануне исполнилось 43 года. Застолье бизнесмен устроил в Майами в кругу близких друзей.

Видео с празднования разместил один из давних товарищей четы Орбакайте и Земцова, промоутер Борис Рубиновский. Он, а также еще несколько гостей, специально прилетели в Майами на день рождения друга.

В числе приглашенных был и певец Филипп Киркоров. Всего собралось порядка десяти самых близких друзей и, конечно, красавица-жена.

Веселиться на празднике гости решили необычно — с молоточками в руках. Отстукивая по столу, а иногда и по голове, гости сымитировали бурные овации в честь именинника.

Кто-то даже закричал «Ура!» — собравшимся удалось создать веселую и непринужденную атмосферу празднества.

Напомним, Михаил Земцов — американский предприниматель, владелец стоматологического центра. Земцов и Орбакайте в официальном браке с 2005 года. Они познакомились в Майами. Певица родила мужу дочь Клавдию. Актриса вместе со своими родными живет в США, бывает в России только по работе и редко навещает свою звездную маму.

Но Алле Борисовне скучать некогда. Она воспитывает двойняшек Лизу и Гарри. Фанаты считают, что младшая дочь Пугачевой очень похожа на Примадонну.

Фото Instagram/iamzemtsov

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