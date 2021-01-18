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Шоу-бизнес

Телевидение старит: Регину Тодоренко раскритиковали в сети за постельное фото

10:28 18 января 2021
Регина Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко, которая вместе с мужем Владом Топаловым и двухлетним сыном Майклом проводит отпуск на Бали, вызвала горячие споры в сети из-за очередного фото. Она опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков без косметики, естественная Регина позирует в постели, прикрывшись одеялом. В посте она рассказала, как выбирала жилье на Бали для безопасного отдыха с маленькими детьми. С ними ее была сестра Влада Алина с маленькой дочкой.

Подписчики живо отреагировали на фото, засыпав Регину комплементами. Но одна из подписчиц раскритиковала телеведущую, назвала ее старой.

«Бляха вам 30, выглядите на 45», — высказалась «эксперт».

Тодоренко ответила на критику с иронией. «Телевидение старит», — написала Регина.

Стоит отметить, что подписчицы кинулись защищать телеведущую, сошлись в горячем споре с обидчицей.

Напомним, Регина Тодоренко активно проводила время на Бали. Она занималась серфингом. Даже чуть не утонула, попав в круговорот волн. А в самом начале отпуска Регина повредила ногу и оказалась в больнице.

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