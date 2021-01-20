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Шоу-бизнес

Монатик в последний день отдыха на Мальдивах поразил "драматургией"

10:21 20 января 2021
Дмитрий Монатик

Дмитрий Монатик, который вместе с женой Ириной и сыновьями отдыхает на Мальдивах, поразил «драматургией» в последний день пребывания на островах. Он показал в Instagram, как проснулся утром и пытался напоследок насладиться отпуском.

«Когда проснулся в день отъезда», — коротко подписал видео Монатик.

На смешное видео отреагировала супруга артиста Ирина. «Прекрасная режиссёрская работа, операторская, сценарист, монтаж, цветокоррекция, актерская работа — Оскар», — написала в комментариях Ирина.

На публикацию Монатика живо отреагировали звездные коллеги, отметив его чувство юмора.

Ранее Маша Ефросинина потроллила Монатика в сети.

Напомним, на Мальдивах высадился почти весь украинский шоу-бизнес. Потап и Настя Каменских уже вернулись в Киев. Оля Полякова с семьей отдыхает на островах. На Мальдивы улетели Екатерина Кухар с мужем и детьми.

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