Ани Лорак в Киеве устроила ночные посиделки с кумой

Живущая в России Ани Лорак вернулась в Киев. Здесь она встретилась с мамой, друзьями. А также повидалась со своей давней подругой, кумой Лилией Подкопаевой. Домашним фото с подругой спортсменка поделилась в Instagram.

«И до утра опять не будем спать…», — подписала Подкопаева фото с Ани Лорак.

Подруги встречаются не так часто. Лилия с семьей живет в США.

Очевидно, в Киеве Ани Лорак снимает новый клип. Она заинтриговала в сети новыми образами.

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