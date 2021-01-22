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Шоу-бизнес

Ани Лорак в Киеве устроила ночные посиделки с кумой

9:56 22 января 2021
Ани Лорак

Живущая в России Ани Лорак вернулась в Киев. Здесь она встретилась с мамой, друзьями. А также повидалась со своей давней подругой, кумой Лилией Подкопаевой. Домашним фото с подругой спортсменка поделилась в Instagram.

«И до утра опять не будем спать…», — подписала Подкопаева фото с Ани Лорак.

Подруги встречаются не так часто. Лилия с семьей живет в США.

Очевидно, в Киеве Ани Лорак снимает новый клип. Она заинтриговала в сети новыми образами.

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