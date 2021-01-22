«Холостячка» Мишина засомневалась в словах Эллерта о любви
Актриса Ксения Мишина, засомневалась в чувствах своего избранника Александра Эллерта, роман с которым «разоблачили» в сети.
В Stories в Instagram Мишина, сидя в машине, комментирует слова победителя шоу «Холостячка» о том, что она, Ксения, — та женщина, ради которой Эллерт жил 34 года.
Мишина с ироничной улыбкой назвала это «интервью по телефону».
Пара также порассуждала на тему, на сколько быстро зарождается любовь.
Актриса усомнилась в том, что Александр влюбился в нее сразу, как только увидел. И ее не очень убедили слова мужчины о том, что чувства к ней у Эллерта появились с первой встречи.
Мишина и Эллерт продолжают интриговать фолловеров возможной беременностью актрисы. Так, Ксения уже не единожды говорила, что пьет безалкогольные напитки, а Александр выложил в сеть фотографии и показал, как могут выглядеть их общие дети.
Фото instagram.com/misha.k.ua/366
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