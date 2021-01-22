28.12 / 28.31 33.98 / 34.40
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Холостячка» Мишина засомневалась в словах Эллерта о любви

11:31 22 января 2021
Мишина

Актриса Ксения Мишина, засомневалась в чувствах своего избранника Александра Эллерта, роман с которым «разоблачили» в сети.

В Stories в Instagram Мишина, сидя в машине, комментирует слова победителя шоу «Холостячка» о том, что она, Ксения, — та женщина, ради которой Эллерт жил 34 года.

Мишина с ироничной улыбкой назвала это «интервью по телефону».

Пара также порассуждала на тему, на сколько быстро зарождается любовь.

Актриса усомнилась в том, что Александр влюбился в нее сразу, как только увидел. И ее не очень убедили слова мужчины о том, что чувства к ней у Эллерта появились с первой встречи.



Мишина и Эллерт продолжают интриговать фолловеров возможной беременностью актрисы. Так, Ксения уже не единожды говорила, что пьет безалкогольные напитки, а Александр выложил в сеть фотографии и показал, как могут выглядеть их общие дети.

Фото instagram.com/misha.k.ua/

366

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Моргенштерн

«Что делают эти тети?» MARUV своим танцем «смутила» Моргенштерна в Дубае

тимошенко

Юлия Тимошенко обвинила правительство в непрофессионализме и предложила план уменьшения тарифов втрое

Наталья Могилевская

«Специалистке по похудению» Наталье Могилевской пришлось оправдываться

Дан Балан

Dan Balan одной фразой взбудоражил фанатов его пары с Тиной Кароль

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер