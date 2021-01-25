Признание Олега Винника и битва Нади Дорофеевой: самые яркие моменты первого эфира «Голосу країни-11»

На канале «1+1» состоялась премьера одиннадцатого сезона «Голосу країни». Традиционно шоу стартовало с этапа «слепых прослушиваний».

Открыла эфир совместная песня тренеров: артистка DOROFEEVA, продюсер MONATIK, любимец миллионов Олег Винник и певица Тина Кароль исполнили хит The Weeknd «Blinding Lights».

Новый сезон проекта продюсеры назвали «перезагрузкой». Обновился тренерский состав, а вот ведущие остались прежние — Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

В этом году участников поддерживали зрители в зале, которые накануне получили отрицательный результат тестов на COVID-19, а также группа поддержки, которая находилась по ту сторону камер, болея за своих близких онлайн.

В новом сезоне «Голоса» изменилась и привычная сцена, за кулисами появился робот, который подавал участникам микрофон, измерял температуру и дезинфицировал руки.

- Я даже спиной не пропущу участников, которые могут зажечь сердца, — признался Олег Винник.

Открыла этап прослушиваний одесситка Ирина Ебралидзе. Поддерживала вокалистку по видеосвязи ее подруга детства — украинско-боливийская певица Мишель Андраде. Ира, которая сейчас зарабатывает пением в ресторанах столицы, исполнила хит Billie Eilish — No time to die.

Первой кнопку нажала Надя Дорофеева, затем свои кресла развернули все тренеры.

- Даже не знаю, что делать! — восхитился Олег Винник. — Где учат так петь?!

- Я бы пришел к вам на концерт, — признался Дима Монатик.

Ирина выбрала команду Нади Дорофеевой.

- Даже не думала, что мне сразу так повезет, — восхитилась Надя.

На сцену вышел 20-летний блогер Тема Паучек. Незадолго до участия в «слепых прослушиваниях», парень написал песню «Обращение к Монатику» и выложил в социальные сети. Тогда он мечтал только о том, чтобы его любимый артист ее увидел. MONATIK не только ее услышал, но и пригласил артиста на свой концерт. Парень стал известным в сети YouTube после того, как спел песню «Валентинка», которая уже набрала более 17 миллионов просмотров. На шоу «Голос країни» Тема пришел, чтобы дать новое дыхание украинским народным песням. Парень исполнил народный хит «Гуцулка Ксения» в собственной современной аранжировке.

- Я обычный парень из Черновцов, который ведет свой блог, и меня заметил такой человек, — сказал парень перед выходом на сцену. — Хочу, чтобы тренеры удивились. Я специально сделал новую аранжировку легендарной украинской песни.

Артему удалось развернуть все тренерские кресла.

Дима Монатик сразу узнал юного исполнителя. Тема подарил популярному певцу красную панаму.

- Я пришла за таким персонажем, как ты, — воскликнула Надя Дорофеева.

Но Артем выбрал команду Димы Монатика.

Вышел на сцену и участник группы ONiONA Мартыненко Алексей. Парень — из семьи музыкантов, всю жизнь принимал участие во всех возможных вокальных конкурсах, но до сих пор его мечтой остается победа в «Голосі країни».

Десять лет назад он дошел до прямых эфиров первого сезона проекта. С тех пор прошло много лет, Алексей все это время не изменяет музыке. Алексей спел хит из своего репертуара — «Вода».

Но никто из тренеров не развернул кресла.

Андрей Кудинов приехал на «Голос» из Харькова. Парень называет себя «настоящим рокером и бунтарем». Сильный голос развернул сразу три тренерских кресла — Тины Кароль, Олега Винника и Нади Дорофеевой.

- Я люблю рок, — признался Олег Винник. — Знаю, что с тобой можно работать.

- Хотелось, чтобы вы стали зверем на сцене, — воскликнула Тина Кароль.

Андрей выбрал команду Олега Винника.

Юлия Курик приехала из Дрогобыча. Девушке 16 лет, она с детства мечтает о карьере певицы. Юля исполнила хит «Кобра» Юлии Саниной, но так и не смогла заинтересовать тренеров.

- Не расстраивайся, мы ждем тебя в следующем году, — поддержала девушку Тина Кароль.

Владимир Хоменко приехал из Ирпеня. Парень работает психологом в колледже и мечтает петь на большой сцене. В подростковом возрасте, после мутации, Владимир потерял голос, а теперь хочет его вернуть.

Нежный голос парня с первых нот развернул кресло Тины Кароль. Затем повернулись Монатик и Надя Дорофеева.

- Это было очень сильно, — сказал Дмитрий.

- Будем за вас биться, — решила Тина Кароль.

- Я влюблена в ваш голос, — призналась Дорофеева. — Вы нужны моей команде.

- Вы — бриллиант! — восхитилась Кароль. — Мечтаю быть рядом с таким талантом.

Владимир вспомнил, как Тина приезжала в его школу, когда он учился в первом классе и даже вместе они спели хит «Пупсик».

Владимир выбрал команду Димы Монатика.

Марина Белицкая из города Харьков мечтала попасть на сцену «Голоса» 10 лет. Девушка исполнила хит Venus, но тренеры так и не повернули свои кресла.

Марина попросила судей выйти на сцену и вместе спеть легендарный хит.

Юлия Витранюк мечтает популяризировать украинский фольклор. Девушка — участница ансамбля народных песен. Юлия исполнила хит группы Даха-Браха, сразу развернув кресло Тины Кароль. Затем на голос девушки повернулись Монатик и Олег Винник.

- Я за эксперименты, мне было бы интересно работать с тобой, — признался Монатик.

Юля выбрала команду Тины Кароль.

Алена Левашева приехала из Харькова. Девушка стремится доказать всем, что может развиваться, как сольная певица, несмотря на условные стандарты красоты, принятые в обществе. Алена уже пять лет является солисткой коллектива PRIME ORCHESTRA и развивает свой авторский проект Garna. Поддерживала артистку перед выступлением рэп-исполнительница Alyona Alyona.

Алена спела хит Мichael Jackson — Earth Song.

- Надеюсь, что сегодня мой голос будет на первом месте и я смогу разорвать эту легендарную сцену, — сказала перед выходом на сцену участница.

Девушка развернула все тренерские кресла.

- Голос надо тренировать всю жизнь, — посоветовал Олег Винник.

Алена выбрала команду Нади Дорофеевой.

Александр Барлебен говорит, что голос достался ему в наследство от деда. Парень — бывший сотрудник СБУ, который мечтает о сцене.

Александр исполнил хит Леди Гаги, но никто из тренеров так к нему и не повернулся.

- Извините, что я не повернулась, — сказала Тина Кароль. — Буду ждать вас в следующем году.

Саша Таб — участник группы «Сальто назад». Карантин заставил парня заниматься извозом.

- Теперь начинается моя сольная история, — сказал Саша. — Группа прекратила существование.

Парень исполнил хит «О, мамо!» и тут же развернул кресло Монатика и Дорофеевой.

- Я весь в мурашках, — признался Дима.

- Вы — звезда! — воскликнула Дорофеева. — Идите ко мне!

Саша выбрал команду Димы Монатика.

Напомним, не все были довольны приходом Олега Винника в команду тренеров «Голосу країни». Было немало считающих, что певец занимает чужое место. Критики пообещали из-за Винника отказаться от просмотра любимого шоу.

Поклонники шоу настоятельно просили организаторов вернуть на проект певца Дана Балана.

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