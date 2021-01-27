28.09 / 28.28 33.91 / 34.31
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Новая претендентка на "Холостячку-2" порассуждала об идеальном мужчине

17:08 27 января 2021
Анна Ризатдинова

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которой приписывали роман с партнером по шоу «Танці з зірками» Сергеем Мельником, задалась вопросом: «Можно ли найти любовь на проекте «Холостячка»?

На свой вопрос девушка ответила утвердительно, но не уверена, что это могло бы произойти именно с ней.

Ризатдинова описала, каким видит идеального мужчину.

По ее словам, он должен быть человеком слова, у него в приоритете должны быть не только работа и друзья, но и семья, дети. Анна хочет чувствовать опору и поддержку от своего избранника, понимать, что есть защитник, который заступится в любой ситуации.

Конечно же, девушка хочет чувствовать любовь и заботу. Ей не столько важны дорогие подарки, как тепло и нежность.

В конце поста Ризатдинова интересуется у своих подписчиков, идти ли ей на проект «Холостячка», если позовут?

Фолловеры единодушно поддержали девушку и считают, что она идеально подходит для этого проекта.

Напомним, в «холостячки» уже «сватали» фитнес-тренера, экс-супругу боксера Вячеслава Узелкова Марину Боржемскую, а также известную украинскую телеведущую Лесю Никитюк.

Фото Instagram/anna_rizatdinova

104

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Катя Осадчая

«Катю тоже поздравляем»: у Осадчей увидели животик

Мишель и Алексей

«Вы спите вместе?» Мишель Андраде смутилась из-за своего же ответа на вопрос о Позитиве

Людмила Порывай с дочерью

«Что вы с ней творите?» Наташа Королева похвасталась яркостью своей 74-летней матери

Шаляпин

Семья покончившего с собой российского комика отказалась исполнить его последнюю волю

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер