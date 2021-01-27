Новая претендентка на "Холостячку-2" порассуждала об идеальном мужчине

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которой приписывали роман с партнером по шоу «Танці з зірками» Сергеем Мельником, задалась вопросом: «Можно ли найти любовь на проекте «Холостячка»?

На свой вопрос девушка ответила утвердительно, но не уверена, что это могло бы произойти именно с ней.

Ризатдинова описала, каким видит идеального мужчину.

По ее словам, он должен быть человеком слова, у него в приоритете должны быть не только работа и друзья, но и семья, дети. Анна хочет чувствовать опору и поддержку от своего избранника, понимать, что есть защитник, который заступится в любой ситуации.

Конечно же, девушка хочет чувствовать любовь и заботу. Ей не столько важны дорогие подарки, как тепло и нежность.

В конце поста Ризатдинова интересуется у своих подписчиков, идти ли ей на проект «Холостячка», если позовут?

Фолловеры единодушно поддержали девушку и считают, что она идеально подходит для этого проекта.

Напомним, в «холостячки» уже «сватали» фитнес-тренера, экс-супругу боксера Вячеслава Узелкова Марину Боржемскую, а также известную украинскую телеведущую Лесю Никитюк.

Фото Instagram/anna_rizatdinova

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