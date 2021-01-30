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Шоу-бизнес

"Эстетическая пошлость": Jerry Heil изрядно озадачила фанов откровенным снимком упругих ягодиц

10:13 30 января 2021
Jerry Heil

Популярная украинская певица Jerry Heil продолжает шокировать фанатов своими новыми образами. Так, на днях в Instagram звезда предстала в черном лифе и трусиках-стрингах, демонстрируя на камеру свои упругие ягодицы.

Похоже, Яна сама испугалась фото, потому что в подписи к посту написала: «Знаете, сколько решалась постить? Месяц! Назревает вопрос: пошлость или эстетика?»

Мнения поклонников о новом фото певицы разделились: части фанатов «чувственный» образ пришелся по душе.

В то же время другие фолловеры не смогли оценить по достоинству «творческие поиски» звезды.

Как писали «ФАКТЫ», Jerry Heil опубликовала в Instagram странное фото, на котором она изображена с тремя ногами. Кроме того, в одном из постов молодая певица пожаловалась на бессонницу. Она рассказала в Instagram, что не может нормально спать уже месяц, просыпается среди ночи и до утра не смыкает глаз. Чтобы справиться с проблемой, она обратилась за помощью к медикам, пошла на прием к эндокринологу.

Также недавно Jerry Heil напугала фанатов фотографией своей спины.

Фото: thejerryheil/Instagram

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