Могила утопает в цветах: коллеги и фанаты навестили могилу Юлии Началовой в день ее сорокалетия

В воскресенье, 31 января 2021 года, известной певице Юлии Началовой исполнилось бы 40 лет. В честь этого многочисленные друзья, коллеги и поклонники навестили могилу артистки на Троекуровское кладбище Москвы, чтобы почтить ее память, пишет «Стархит».

Одной из них стала звезда сериала «Две судьбы» Анна Горшкова, которая выложила в Instagram фотографию погоста. Как можно заметить, картина невероятная: могила Юли буквально утонула в цветах.

«С днем рождения, Юленька. Любим, помним, скорбим», — написала Горшкова.

В комментариях к посту подписчики оставляют слова благодарности за творчество и говорят, что талантливая артистка так и не успела до конца раскрыться.

«Светлая память», — написала Елена Захарова.

Актриса Олеся Судзиловская опубликовала грустные смайлики.

Как писали «ФАКТЫ», Юлия Началова, скончавшаяся в марте 2019 года, до последнего момента отказывалась от операции на пораженной гангреной ноге. По мнению ее лечащего врача Василия Шурова, именно это и привело к смерти звезды.

Недавно также стало известно, что бывший бойфренд певицы хоккеист Александр Фролов отсудил свою часть квартиры у ее родственников, и теперь они вынуждены продавать жилье.

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