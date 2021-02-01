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Шоу-бизнес

Мишель Андраде крутила роман с участником «Голосу країни»

15:16 1 февраля 2021
Мишель Андраде

Певица Мишель Андраде, ставшая ведущей тревел-шоу «Орел и Решка», крутила роман с участником «Голосу країни» Никитой Ломакиным. Об отношениях с артисткой парень вспомнил на слепых прослушиваниях второго выпуска проекта. Он признался, что их роман длился пять лет, а расставание было очень болезненным.

Отношения артистов зародились еще в 2013 году, когда они принимали участие в шоу «Х-Фактор». Тогда Ломакину было всего 15 лет, а Мишель — 17. Никита поддержал коллегу, между ними возникла дружба, которая переросла в романтические отношения. Они длились почти пять лет и не всегда были ровными, порой возникали ссоры на почве ревности.

Юная любовь не выдержала испытаний, три года назад Никита и Мишель разорвали отношения. Говорят, инициатором выступил именно Никита.

«Мы были очень молоды, молодые, зеленые, ничего не знали и благодаря этим отношениям многое узнала я», — говорила ранее в интервью Мишель Андраде.

Несмотря на болезненный разрыв, артисты сохранили дружеские отношения и с теплотой вспоминают о времени, проведенном вместе.

«Мы признали свои ошибки и продолжаем любить… Просто решили не присваивать себе жизнь друг друга… Рад, что вместе мы нашли достаточно мудрости, чтобы забыть все плохое и понять, что значит любить», — делился Никита.

В недавнем интервью Мишель Андраде призналась, что ее сердце занято. Однако имя своего избранника называть не стала. Продюсер певицы Потап спровоцировал слухи о романе подопечной с Позитивом.

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