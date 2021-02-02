Настя Каменских поделилась трогательными воспоминаниями об умершем отце

Певица Настя Каменских, потерявшая недавно отца, поделилась трогательными воспоминаниями о нем. В студии программы «Ранок з Україною» артистка рассказала о романтичных отношениях родителей. По словам Насти, отец всегда очень нежно относился к маме, их союз — пример любви и семьи для дочери. Поэтому сейчас Каменских подчеркивает в своих интервью, что любовь — это самое главное чувство.

«Был такой период, когда мой папа не мог ходить в магазин. Он накапливал некую сумму денег и за несколько дней по 14 февраля позвал меня и спросил: „Ты можешь купить мне подарок для мамы, потому что я не могу выйти?“ Меня это так тронуло, и я поняла, что действительно самое важное — это любовь. Хочу, чтобы вы берегли эти чувства и, конечно, ценили каждую минуту, которую можно провести со своими близкими, родными, любимыми», — поделилась Настя Каменских в эфире канала «Украина».

Этот поступок очень тронул певицу и научил артистку одной простой истине. «Надо быть в моменте, потому что мы так много времени тратим на какие-то проблемы, карьеру… а самое главное — это наши близкие, так как именно они дают нам эту энергию», — отметила звезда.

Напомним, отец Насти, Алексей Жмур скончался на 82 году жизни. В память о нем певица выпустила трогательную песню «Почуття».

Сейчас Каменских является судьей шоу «Маска». Как прошел второй эфир, самые яркие моменты проекта, читайте здесь.

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