Невестка Оксаны Марченко эротично полюбовалась Карпатами

Instagram-блогер Екатерина Марченко, невестка телеведущей Оксаны Марченко, опубликовала в соцсети очередное эротическое фото.

Молодая женщина в боди стоит лицом к окну, подняв руки к распущенным волосам. А за окном прекрасный зимний пейзаж.

«Гляжу я на горы и горы глядят на меня. И долго глядим мы, друг другу не надоедая…», — подписала снимок Екатерина.

Буквально через минуту под фото появился восторженный комментарий.

Как известно, Екатерина вместе со своей сестрой-двойняшкой отдыхает в Карпатах. Она уже порадовала подписчиков видео, снятым в предгорье, а также фото на балконе на фоне елей и снега.

Фото Instagram/90_katerina 60

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