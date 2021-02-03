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Шоу-бизнес

55-летняя супермодель снялась полностью голой и объяснила почему

8:56 3 февраля 2021
Полина Поризкова

Знаменитая американская супермодель чешского происхождения Полина Поризкова снялась полностью голой и обнародовала снимок в Instagram. 55-летняя Полина сделала это в знак поддержки своей ровесницы — британской актрисы и модели Элизабет Херли, которая ранее опубликовала свои снимки топлес и нарвалась на острую критику. Полина решила высказаться по этому вопросу.

«Когда мне было лет двадцать или тридцать, чем меньше на мне было надето, тем популярнее я была. Когда мне было за сорок, я могла ходить практически голой и максимум, что в этом было незаконного — нарушение общественной морали. В пятьдесят меня за это ругают. «Оденься, бабуля. Жаждешь внимания, а? Немного в отчаянии? Ты просто жалка».

Почему сексуальность и нагота приветствуются, когда женщина молода, и осуждаются, когда она становится зрелой? Из-за мужчин. Мужчины биологически запрограммированы на распространение своего семени, вставляя себя в контейнеры плодородия, которые молодостью демонстрируют их жизнеспособность…

Единственное, что достойно жалости — позволять другим определять ваши приоритеты", — написала Поризкова, которая была замужем за ныне покойным музыкантом и актером Риком Окасеком — лидером группы The Cars.

Модель также заявила, что «у сексуальности нет срока годности».

На днях предметом насмешек стала также немецкая 47-летняя супермодель Хайди Клум, опубликовавшая свои фото, на которых она позирует с голыми ягодицами. В соцсетях Хайди призвали угомониться и уступить дорогу своей 16-летней дочери Лени, начавшей карьеру в модельном бизнесе.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Как сестры: Полина Поризкова и ее 74-летняя мать впечатлили стройными фигурами.

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