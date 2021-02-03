Дочь Заворотнюк покинула дом больной актрисы

Дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, рассказавшая ранее о своих страхах, начала самостоятельную жизнь. Она переехала в свою квартиру в центре Москвы, где сделала ремонт. Новостью Анна поделилась на своей странице в Instagram.

«Наконец-то я переехала, я в центре и радуюсь доступности своих любимых мест! обожаю Москву, она прекрасна», — поделилась Анна.

Также дочь актрисы похвасталась сменой цвета волос. В новом имидже она сама себе напоминает японку.

Ранее Анна рассказала, что уже четыре года она встречается с молодым человеком, имя которого раскрывать не стала. Лишь уточнила, что вместе они учились в Америке.

О состоянии больной матери девушка не говорит. Она лишь подтвердила, что «мама тяжело болеет» и возмутилась просьбам подписчиков показать фото актрисы.

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