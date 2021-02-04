Сыну покойной Фриске отец приготовил «открытие»

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который готовится стать отцом во второй раз, пообещал «много открытий» для членов своей семьи, в том числе и для его сына от покойной певицы Жанны Фриске — семилетнего Платона.

В Instagram Дмитрий Шепелев написал большой пост о том, как они с возлюбленной рассказывали детям (Платону и дочке Екатерины Тулуповой, восьмилетней Ладе) о скором рождении ребенка. Те, по его словам, думают, что это произойдет еще не скоро.

«С ощущением времени у детей пока не лады, уверен, они думают, что ребенок появится года через два. В общем, думаю, нас всех ждет много открытий», — написал Дмитрий Шепелев.

Ранее телеведущий показал успехи Платона в музыке, которой мальчик увлекся наряду с изучением английского языка и занятий спортом. Дмитрий выложил видео игры сына на синтезаторе в сториз в Instagram, написав: «Папа рыдает».

В январе этого года телеканал приостановил съемки детского шоу «Ты как я», ведущим которого был Дмитрий Шепелев. Телеведущий планировал поработать на другом проекте, посвященном известным родителям и их детям, однако после кастинга контракт подписали не с ним.

Фото Дмитрия Шепелева из социальных сетей.

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