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Шоу-бизнес

Сергею Бабкину сделали операцию на глазах: появилось первое фото

15:05 5 февраля 2021
Бабкины

Известного украинского певца Сергея Бабкина, которому грозит слепота, прооперировали в Австрии. Об этом его жена Снежана сообщила в сториз своего Instagram.

«Сделали! Спасибо за миллион ваших сообщений. На связи!» — написала Снежана Бабкина.

Она также опубликовала фото мужа в медицинской маске и темных очках.

Напомним, что причина резкого ухудшения зрения музыканта Сергея Бабкина оказалась очень неожиданной — выявить ее удалось только после долгих обследований в клиниках Харькова и Киева. При этом последствия заболевания могут привести к полной слепоте.

Ранее сообщалось, что операция Сергея Бабкина в клинике Австрии могла и не состояться по нелепой причине — из-за некорректного перевода слов врача. Однако, к счастью, в ситуации разобрались.

Фото из Instagram Снежаны Бабкиной

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