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Шоу-бизнес

Успели выбрать имя и собирались купить одежду: Валерия рассказала, как потеряла ребенка на маленьком сроке

11:00 6 февраля 2021
Валерия и Пригожин

Горячо поддержавшая аннексию украинского Крыма певица Валерия откровенно рассказала о трагедии, навсегда перечеркнувшей ее жизнь, пишет «7 дней».

После развода со вторым мужем Александром Шульгиным, жизнь Валерии кардинально изменилась с появлением в ней продюсера Иосифа Пригожина.

Пара очень хотела завести общего ребенка. Когда артистка узнала, что ждет от любимого мужчины малыша, в семье начались счастливые этапы подготовки к появлению нового человека, но произошел выкидыш.

«Потерю общего ребенка мы вынесли вместе. Это случилось, когда я была на маленьком сроке беременности. Но успела нарисовать всякие картинки, придумать себе жизнь с малышом, уже дала имя и чуть ли не купила одежду», — рассказала женщина.

По словам певицы, она даже знала пол ребенка — была уверена, что родится мальчик. Ребенка хотели назвать Егором.

Пережить трагедию супруги смогли благодаря взаимной поддержке.

В браке Валерия и Иосиф Пригожин состоят вот уже 17 лет. На двоих у них шестеро детей.

А недавно Валерия стала бабушкой. У ее старшего сына Арсения родилась дочь Селин. Певица не чает в девочке души и с удовольствием наряжает ее, а также дарит подарки молодым маме и папе.

Фото Instagram/singer_valeria2020

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