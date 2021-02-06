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«Документы оформлены»: украинские родственники Виктюка рассказали, кому на самом деле достанется его квартира

13:59 6 февраля 2021
Роман Виктюк

Принадлежавшая родившемуся во Львове режиссеру Роману Виктюку двухкомнатная квартира в доме номер 4 по Тверской улице в Москве могла отойти городу, так как не была в свое время приватизирована, пишет KP.RU.

Особенность жилища — в том, что оно находится сразу за зданием Госдумы, недалеко от Кремля. Когда-то на этих 66 метрах жил сын Иосифа Сталина Василий, а затем внук вождя.

В 90-е годы квартиру в доме культурного наследия регионального значения у московской мэрии выхлопотали для режиссера Романа Григорьевича. В ноябре прошлого года выдающийся режиссер скончался от последствий коронавируса. Конечно, многих заинтересовал вопрос, а кому же отойдет элитная «двушка».

Завладеть таким наследством — дорогого стоит. А точнее, по оценкам риелторов, около 50 миллионов рублей (примерно 18,4 млн грн). И если она действительно была не приватизирована, то должна была вернутся обратно государству.

Но внучатая племянница Романа Григорьевича Екатерина Виктюк рассказала, что наследниками по-прежнему являются ее бабушки, младшие сестры режиссера, Кристина и Данута.

«Впервые слышу, что квартира Романа Григорьевича не была приватизирована. Все документы были оформлены, жилье — в собственности. Не надо слушать некомпетентных людей. <…> Еще не прошло полугода со дня его смерти, поэтому мы не знаем, каковы размеры наследства. Это не быстрый процесс», — объяснила Екатерина по телефону.

Как писали «ФАКТЫ», Роман Виктюк скончался в середине ноября прошлого года. Поскольку 84-летний режиссер болел коронавирусом, его хоронили в закрытом гробу, а прощающиеся могли лишь прикоснуться к стеклянной крышке в перчатках. Виктюк упокоился в семейном склепе на Лычаковском кладбище во Львове.

Фото commons.wikimedia.org

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