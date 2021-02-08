Скандал только начинается: Тина Кароль заинтриговала заявлением

После скандального выпуска шоу «Маска», в котором Оля Полякова назвала коллегу «главной плакальщицей страны», Тина Кароль заинтриговала поклонников заявлением. «Скандал только начинается», — написала она в Instagram под видео с анонсом новой песни с неоднозначным названием «Скандал». В ролике Тина позирует в элегантном платье с глубоким декольте. Ранее Кароль говорила, что не боится экспериментировать, быть новой для своего зрителя. Очевидно, эти перемены мы увидим в новом клипе.

Анонс новой песни «Скандал» появился сразу же после высказывания Поляковой, вмиг облетевшего СМИ. После критики в сети Оля извинилась перед Тиной, отметив, что имела в виду не жизненную ситуацию коллеги, а ее «грустный» репертуар. Тина ответила обидчице, заявив, что и дальше будет плакать. Поклонники артистки не исключают, что конфликт на самом деле может быть спланированным пиаром.

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