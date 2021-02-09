Тине Кароль с утра пришлось поработать лопатой

Украинская певица Тина Кароль, которая недавно приобрела земельный участок в Карпатах, чтобы построить дом своей мечты, вынуждена «поработать дворником» в Киеве.

Певица показала в соцсети, как расчищает дорожки от снега вокруг своего дома. Тина ловко орудует лопатой, а сопровождает ее милая кошечка. Так актриса «пробирается» в спортзал.

Напомним, недавно Кароль раскритиковали за грустные песни. После чего певица анонсировала новинку с неоднозначным названием «Скандал». Вероятно, зритель увидит совсем неожиданный образ артистки.

Фото Instagram/tina_karol

211

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter