Тине Кароль с утра пришлось поработать лопатой
Украинская певица Тина Кароль, которая недавно приобрела земельный участок в Карпатах, чтобы построить дом своей мечты, вынуждена «поработать дворником» в Киеве.
Певица показала в соцсети, как расчищает дорожки от снега вокруг своего дома. Тина ловко орудует лопатой, а сопровождает ее милая кошечка. Так актриса «пробирается» в спортзал.
Напомним, недавно Кароль раскритиковали за грустные песни. После чего певица анонсировала новинку с неоднозначным названием «Скандал». Вероятно, зритель увидит совсем неожиданный образ артистки.
Фото Instagram/tina_karol211
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