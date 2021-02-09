27.59 / 27.80 33.11 / 33.51
Киев: -4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Седокова, Варнава, Серьга: стали известны имена всех звездных ведущих «Орла и Решки»

13:52 9 февраля 2021
Анна Седокова и Коля Серьга

Стали известны имена всех звездных ведущих десятого, юбилейного тревел-шоу «Орел и Решка». Каждый выпуск будет вести новая пара — звезды шоу-бизнеса. К уже известным парам Мишель Андраде и Позитиву, Юлии Саниной и Алексееву, Ивану Дорну и Александру Гудкову присоединятся известные коллеги.

Это Екатерина Варнава и Евгений Бороденко, которые отправятся в Мексику. Дует Artik&Asti поедут в Коста-Рику. Илья Прусикин и Софья Таюрская из группы Little Big будут колесить по США. Снова появится в шоу ведущий Коля Серьга. Он будет вести выпуск с Анной Седоковой. Также в шоу появятся блогер Ян Топлес и Надя Сысоева.


*Екатерина Варнава и Евгений Бороденко

Ранее Иван Дорн рассказал, что дважды проходил кастинг на роль ведущего «Орла и Решки», но оба раза его не утверждали.

Мишель Андраде рассказала, что благодаря проекту побывала в родной Боливии и впервые за долгое время увиделась с отцом.

В Украине шоу транслирует «Новый канал». Выходит проект и в России — на телеканале «Пятница».

Напомним, телеведущую и актрису Екатерину Варнаву исключили из «черного списка» СБУ.

34

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Доменика Ющенко

Внучка Ющенко после провала на шоу «Голос країни» сделала заявление

Георгий Чапкис

Чапкиса госпитализировали

Настя Каменских

«Рожаете?» Поза Насти Каменских на семейных посиделках разгорячила подписчиков

Леонид Куравлев

Леонид Куравлев перестал выходить на связь с близкими

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер