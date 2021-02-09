Седокова, Варнава, Серьга: стали известны имена всех звездных ведущих «Орла и Решки»

Стали известны имена всех звездных ведущих десятого, юбилейного тревел-шоу «Орел и Решка». Каждый выпуск будет вести новая пара — звезды шоу-бизнеса. К уже известным парам Мишель Андраде и Позитиву, Юлии Саниной и Алексееву, Ивану Дорну и Александру Гудкову присоединятся известные коллеги.

Это Екатерина Варнава и Евгений Бороденко, которые отправятся в Мексику. Дует Artik&Asti поедут в Коста-Рику. Илья Прусикин и Софья Таюрская из группы Little Big будут колесить по США. Снова появится в шоу ведущий Коля Серьга. Он будет вести выпуск с Анной Седоковой. Также в шоу появятся блогер Ян Топлес и Надя Сысоева.



*Екатерина Варнава и Евгений Бороденко

Ранее Иван Дорн рассказал, что дважды проходил кастинг на роль ведущего «Орла и Решки», но оба раза его не утверждали.

Мишель Андраде рассказала, что благодаря проекту побывала в родной Боливии и впервые за долгое время увиделась с отцом.

В Украине шоу транслирует «Новый канал». Выходит проект и в России — на телеканале «Пятница».

Напомним, телеведущую и актрису Екатерину Варнаву исключили из «черного списка» СБУ.

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