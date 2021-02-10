Нашедшая новую любовь Алина Гросу ответила по поводу свадьбы

Певица Алина Гросу, вступившая в шутливый диалог о женитьбе со своим возлюбленным, актером Романом Полянским, рассказала, как относится к браку.

В сториз в Instagram Алина Гросу ответила на вопрос о том, как сейчас она относится к браку и не собирается ли вновь замуж. Она написала, что сейчас все по-другому, и что она никуда не «не торопиться».

«Хочу понимать, что рядом с человеком держит не штамп, а эмоции», — объяснила свою позицию певица.

Напомним, что брак Алины Гросу и бизнесмена Александра Комкова не продлился и года. Через полгода ее супруг предложил на время разъехаться, а потом признался, что нашел другую. Во время откровенного разговора певица выяснила, что Комков ее никогда не любил. Он сам сказал об этом и добавил, что каждая его следующая женщина богаче, чем предыдущая.

Певица призналась, что проблемы в их отношениях начались почти сразу после бракосочетания, а в конце осени 2019 года все вообще пошло кувырком.

Фото Алины Гросу из социальных сетей.

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