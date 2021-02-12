«Ольга Бузова может спеть гимн России на параде 9 мая»: Фадеев вызвал бурю эмоций

Певица Ольга Бузова хочет спеть гимн России на параде 9 мая. Новостью в соцсети поделился музыкальный продюсер Максим Фадеев, который поинтересовался у подписчиков, может ли быть это быть правдой?

Комментаторы возмущены тем, что святую дату хотят так опошлить, ведь Бузову не считают серьезной певицей. Ее причисляют к числу таких «клоунов» как Волочкова и Джигурда, которые постят свои не лучшие фото и видео в соцсетях, чтобы создать шум и не дать забыть, что существуют подобные персонажи. Некоторые отметили, что хорошо, что хоть не Моргенштерн. Фолловеры Фадеева иронизируют, что после закрытия «Дома-2» на очереди Красная площадь.

Нашлись и такие, кто заступился за Бузову, напомнив о Леди Гаге, которая пела гимн США на инаугурации Байдена.

Часть подписчиков Фадеева не интересует, кто споет гимн. Они предлагают не «выпендриваться танками» на Красной площади и вспоминать о ветеранах только 9 мая, а помнить о них всегда. Люди пишут о том, что ситуация в России ужасная и пение гимна не добавит патриотизма и лояльного отношения к власти.

Недавно известный эстрадный певец Лев Лещенко назвал Ольгу Бузову «скороспелым продуктом», который как быстро появился, так и быстро исчезнет.

Напомним, Максим Фадеев и Ольга Бузова являются фигурантами базы «Миротворец». Оба посещали аннексированный Крым. Бузова гастролировала на полуострове. Фадеев вел на захваченной украинской территории незаконную коммерческую деятельность.

Фото Instagram/buzova86

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