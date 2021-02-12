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Шоу-бизнес

Построил ресторан, читал стихи: Монатик признался, как делал предложение любимой

11:30 12 февраля 2021
Дмитрий Монатик с женой Ириной

Мультиартист Дмитрий Монатик, отдохнувший с семьей на Мальдивах, накануне Дня святого Валентина впервые рассказал, как делал предложение любимой.
К важному шагу артист тщательно готовился. На крыше одного из киевских домой он «построил» ресторан: накрыл праздничный стол среди зелени, украсил место фонариками

«Азы истинной романтики, все-таки положили начало на одной из крыш на проспекте Победы. В тот день я наконец-то осмелился сделать предложение, соорудил на крыше личный ресторан на один стол среди зелени и праздничных фонарей, которые она так любит. Перед тем, как задать самый важный вопрос, я впервые прочитал стихотворение „Ты“. Так мы и стали официально семьей», — рассказал Монатик сайту ТСН и пожелал, что День влюбленных длился целую вечность.

Дмитрий рассказал, что свободное время старается проводить с женой, вместе открывать мир, показывать его их детям. Супруги воспитывают двух сыновей — Платона и Даниила.

Во время отдыха на Мальдивах Монатик впечатлил фото жены в купальнике, также он трогательно поздравил сына с днем рождения.

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